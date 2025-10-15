“L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo”. Queste le parole di Jacopo Cecconi, inviato del Tg3, che ieri alla vigilia della partita tra Italia e Israele si è espresso in modo inopportuno e maldestro sulla gara. Non si era fatta attendere la replica degli esponenti del governo Meloni, tra cui il senatore di Fratelli d’Italia Francesco Speranzon, che ha definito le frasi del giornalista come “imbarazzanti” e ” sintomo di un clima irragionevole messo in atto da certa stampa”. In seguito, durante l’edizione del “Tg3 Linea notte”, Cecconi è intervenuto nuovamente per spiegare la sua uscita sbalorditiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Jacopo Cecconi, il giornalista del Tg3 che sogna di ‘eliminare Israele’, non si scusa: “Avete capito male” (video)