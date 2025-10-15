Ivana Castorina | Sono una donna trans e operata il coming out fiume nella notte al Grande Fratello

Il coming out di Ivana Castorina è stato letteralmente un fiume un piena e inaspettato nella notte al Grande Fratello. La concorrente ha rivelato, durante una lunga nottata di chiacchiere a Grazia Kendi e Giulia Saponariu, di essere una donna trans. Nel racconto di Ivana Castorina ha detto di aver avuto la sensazione di aver vissuto due vite, quella prima della transizione, fatta di discriminazioni a scuola e in famiglia ( “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione” ), e quella dopo dove si è finalmente ritrovata nel corpo che ha sempre sentito suo, e dove ha dovuto imparare a conoscersi di nuovo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ivana Castorina: “Sono una donna trans e operata”, il coming out fiume nella notte al Grande Fratello

Scopri altri approfondimenti

“Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito” Ivana Castorina racconta al Grande Fratello di essere una donna trans. La concorrente decide di svelare questa parte del suo passato ad altre due gieffine. - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: «Sono una donna trans e operata» - X Vai su X

Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out come donna transgender: “Oggi sono rinata - "Questa è l’ultima volta che mi vedi", ha detto a sua madre. Lo riporta alfemminile.com

Grande Fratello, Ivana Castorina: "Sono una donna trans e operata". Coming out fiume nella notte, la reazione dei gieffini - La 36enne ha deciso di aprirsi e fare coming out, raccontando difficoltà ed emozioni del suo percorso di transizione: "Avevo un forte disagio interno". Riporta libero.it

Grande Fratello, Ivana Castorina fa coming out: “Sono una donna trans che ha vissuto due vite” - Ivana si apre con le coinquiline e rivela di aver affrontato un percorso difficile per diventare se stessa e come la storia della prima concorrente trans del Grande Fratello l'abbia guidata nel suo pe ... Secondo movieplayer.it