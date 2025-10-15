Ivana Castorina | Sono una donna trans e operata il coming out fiume nella notte al Grande Fratello

Il  coming out  di  Ivana Castorina  è stato letteralmente un fiume un piena e inaspettato nella notte al Grande Fratello. La concorrente ha rivelato, durante una lunga nottata di chiacchiere a Grazia Kendi e Giulia Saponariu, di essere una donna trans. Nel racconto  di Ivana Castorina  ha detto di aver avuto la sensazione di aver  vissuto due   vite, quella prima della  transizione, fatta di discriminazioni a scuola e in famiglia ( “Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione” ), e quella dopo dove si è finalmente ritrovata nel corpo che ha sempre sentito suo, e dove ha dovuto imparare a conoscersi di nuovo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

