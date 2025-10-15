Ivana Castorina rivela al GF di essere una donna trans | Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivana Castorina racconta al Grande Fratello di essere una donna trans. La concorrente decide di svelare questa parte del suo passato ad altre due gieffine: "Ho vissuto due vite" dice lasciando spazio all'emozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

