ivana castorina ha tentato il suicidio la confessione al grande fratello spiazza

Confessione choc di Ivana Castorina al Grande Fratello, cosa ha detto nella notte. Ivana Castorina si sta aprendo molto nella casa del Grande Fratello, parlando anche delle sue fragilità e delle sue insicurezze davanti alle telecamere. Ivana Castorina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Nella notte ha fatto una confessione choc durante una chiacchierata con Giulia e Grazia. Senza giri di parole parlando del suo difficile passato ha ammesso che ha desiderato di morire quando era molto giovane. Nel suo lungo sfogo, tra le varie cose, ha rivelato: “ Io già da piccola avvertivo un forte disagio, non capivo bene. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

