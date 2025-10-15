Ivana Castorina ha tentato il suicidio la confessione al Grande Fratello spiazza
Confessione choc di Ivana Castorina al Grande Fratello, cosa ha detto nella notte. Ivana Castorina si sta aprendo molto nella casa del Grande Fratello, parlando anche delle sue fragilità e delle sue insicurezze davanti alle telecamere. Ivana Castorina al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) Nella notte ha fatto una confessione choc durante una chiacchierata con Giulia e Grazia. Senza giri di parole parlando del suo difficile passato ha ammesso che ha desiderato di morire quando era molto giovane. Nel suo lungo sfogo, tra le varie cose, ha rivelato: “ Io già da piccola avvertivo un forte disagio, non capivo bene. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ivana Castorina rivela al GF di essere una donna trans: "Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito" - X Vai su X
Ivana Castorina si apre al Grande Fratello 2025: un racconto toccante e pieno d’amore ? Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Ivana ha condiviso un ricordo molto sentito della sua suocera, che oggi non c’è più. «Avevo un bel rapporto con lei. - facebook.com Vai su Facebook
Il toccante racconto della concorrente nella Casa del GF - La concorrente ha parlato del suo passato e confidato di avere pensato più volte di togliersi la vita. Si legge su novella2000.it
Grande Fratello, Ivana Castorina: "cercavo sul web metodi per togliermi la vita" - Una notte ricca di confessioni per Ivana Castorina che, parlando del suo passato, ha raccontato a due coinquiline di come e perchè abbia provato a togliersi la vita ... Come scrive movieplayer.it
Ka whakaatu a Ivana Castorina i tana wheako whakamiharo mo te tuakana - Ivana Castorina condivide la sua storia al Grande Fratello, raccontando il suo percorso di transizione e le sfide affrontate. Segnala notizie.it