Ivana Castorina, concorrente del ‘Grande Fratello’, si è lasciata andare nel corso della notte scorsa a una confessione che riguarda la sfera privata della sua vita. La donna ha, infatti, confessato a due coinquiline di essere una donna trans: “Ho vissuto due vite” ha ammesso. E ha aggiunto: “Sono quello che sono anche grazie a mia madre che mi ha amata”. La dichiarazione di Ivana Castorina. Tutto è iniziato la notte scorsa quando Ivana Castorina si è ritrovata nel giardino della Casa del ‘Grande Fratello’ insieme a Grazia Kendi e Giulia Saponariu. “Ho bisogno di confessare qualcosa e credo che voi due siate le persone giuste qui dentro” ha spiegato “Anche alcune mie amiche fuori non sanno nulla”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ivana Castorina fa coming out al Grande Fratello: “Ero un uomo”

