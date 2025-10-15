Ivana Castorina del Grande Fratello | Ero un uomo A 19 anni ho iniziato la transizione

Nonostante gli ascolti tv poco incoraggianti, il Grande Fratello 2025 sta entrando nel vivo. Tra le personalità che stanno attirando l’attenzione del pubblico c’è Ivana Castorina, che ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia alla terza puntata condotta da Simona Ventura. Una delle concorrenti più autentiche e coraggiose di questa edizione. Durante una conversazione notturna con le coinquiline Grazia Kendi e Giulia Saponariu, Ivana ha deciso di aprirsi e raccontare una parte fondamentale della sua vita: il percorso di transizione da uomo a donna. Grande Fratello, Ivana Castorina era un uomo: la sua storia di transizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

