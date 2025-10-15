Ivana Castorina commuove e racconta la transizione | perché il Grande Fratello ha avuto un ruolo

L’intimo racconto a Grazia Kendi e Giulia Saponariu nel cuore della notte. Un confessionale notturno che ha scosso la casa del Grande Fratello e commosso il pubblico. Erano le quattro del mattino quando Ivana Castorina, in un colloquio intimo con le coinquiline Grazia Kendi e Giulia Saponariu, ha aperto il suo cuore e raccontato per la prima volta in diretta di essere una donna trans. Tra sospiri, lacrime e il rito consolatorio di un ‘tiro’ con la sigaretta elettronica, Ivana ha ripercorso un cammino fatto di repressione, paura e infine liberazione. Chi è Ivana Castorina e cosa ha raccontato al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ivana Castorina commuove e racconta la transizione: perché il Grande Fratello ha avuto un ruolo

