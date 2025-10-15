ivan cattaneo annuncia il nuovo singolo saffo love

Saffo-Love è il nuovo singolo del poliedrico e stravagante artista Ivan Cattaneo e che anticipa il nuovo progetto multimediale Due.I. Venerdì 17 ottobre in radio e in digitale Saffo-Love (Azzurra Music), il nuovo singolo del poliedrico e stravagante artista Ivan Cattaneo. Il brano, dal sound elettropop, celebra l’amore come forma autentica e coraggiosa. In particolare, è un omaggio alle donne che amano altre donne, viste come creature indipendenti, forti e luminose: nel testo, infatti, l’artista gioca con il mito di Saffo in una dichiarazione che vuole esaltare la diversità come forza e bellezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

