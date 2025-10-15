Iva Zanicchi cade per terra mentre saluta i fan dopo un concerto | L’aquila di Ligonchio se l’è vista brutta Provvidenziale l’aiuto degli agenti – IL VIDEO
In un attimo si è temuto il peggio per Iva Zanicchi. Piccolo incidente per la cantante al termine del concerto che ha tenuto a Noci (in provincia di Bari) lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno. La Zanicchi dopo l’esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l’ha fatta inciampare ed è caduta a terra. Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social e condiviso su Instagram da Radiobari che ha così commentato: “L’aquila di Ligonchio se l’è vista brutta. Provvidenziale l’aiuto degli agenti”. In effetti l’artista è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell’ordine presenti sul posto che l’hanno aiutata a rialzarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Attimi di spavento per Iva Zanicchi a margine di un concerto La cantante cade mentre cerca di salutare i fan - facebook.com Vai su Facebook
Iva Zanicchi cade per terra mentre saluta i fan dopo un concerto: “L’aquila di Ligonchio se l’è vista brutta. Provvidenziale l’aiuto degli agenti” – IL VIDEO - Soccorsa dalle forze dell'ordine, per fortuna nessuna conseguenza grave ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Iva Zanicchi, cade a terra dopo aver salutato i fan: interviene la polizia - Incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto a Noci (Bari): la cantante è infatti caduta dopo aver salutato i fan. Segnala notizie.it
Iva Zanicchi cade a terra, immediato l'intervento della polizia. Il video del capitombolo (prima di andare a New York) - La cantante, nata a Ligonchio (Reggio Emilia) nel 1940, è caduta poco dopo la fine del concerto che ha tenuto a Noci (in provincia di Bari). Lo riporta today.it