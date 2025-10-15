Italiani al verde in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie | operai in bolletta Dove si fa più fatica
In Italia oltre 2,2 milioni di famiglie vivono in povertà assoluta, si tratta di ben 5,7 milioni di persone che ogni giorno affrontano enormi difficoltà. L?allarme arriva dal. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altre letture consigliate
Diciassette monumenti italiani si illuminano di verde per la salute mentale - X Vai su X
Per tutto ottobre il celebre grattacielo di New York si illumina di rosso, bianco e verde per celebrare gli Italiani d’America È un gesto semplice ma potente che racconta cultura, tradizioni e il contributo di una comunità che ha lasciato il segno in città e nel mo - facebook.com Vai su Facebook