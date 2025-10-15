Italia U21 Baldini | Camarda? Lui è un talento anche se nel primo tempo…
Ieri sera, una splendida Italia U21 ha vinto nettamente contro l’Armenia: 5-1 cita il tabellino. L’allenatore Silvio Baldini, al termine della partita ha voluto spendere lacune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
?"Complimenti come sonniferi": Baldini, lezione dopo lo show dell'Italia U21 - facebook.com Vai su Facebook
?"Complimenti come sonniferi": #Baldini, lezione dopo lo show dell'Italia U21 - X Vai su X
Pagelle Italia-Armenia U21 5-1: Dagasso cambia la partita, Camarda letale, Koleosho è ovunque. Fortini flop - Dagasso apre, Camarda fa doppietta, Fini ed Ekhator per il 5- sport.virgilio.it scrive
Italia U21, 2-0 all’Armenia: decide la doppietta di Camarda - Gli Azzurrini di Baldini continuano a vincere e convincere Francesco Camarda continua a prendersi la scena con la maglia dell’Italia Under ... Scrive lazionews24.com
Bartesaghi+Camarda, l'Italia U21 raddoppia con un gol tutto milanista - E' un gol tutto rossonero quello collezionato da Francesco Camarda su assist del terzino rossonero Bartesaghi. Riporta milannews.it