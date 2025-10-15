L’Italia di Gennaro Gattuso giocherà i playoff per andare ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Dopo la vittoria per 3-0 contro Israele la selezione azzurra è sicura quantomeno di giocare gli spareggi. E oggi è l’opzione più probabile, quasi certa: solo degli eventi clamorosi nelle ultime due partite di novembre potrebbero ribaltare la situazione a vantaggio degli azzurri. Perché arrivare primi davanti alla Norvegia è complicatissimo per la differenza reti (ipotizzando una probabile vittoria di Haaland e compagni contro l’Estonia). Motivo per cui anche due vittorie contro Moldavia e scandinavi nelle ultime due potrebbero non servire a nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia, servono i playoff per andare ai Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie