15 ott 2025

Il Paese torna a credere nella Coppa del Mondo: qualità, pragmatismo e un cammino ancora pieno di ostacoli. Gattuso ha ridato concretezza, ma servirà molto di più per non rivivere gli incubi del 2017 e del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Italia, non siamo scarsi come pensiamo. Possiamo riprenderci il Mondiale, a patto che... - Il Paese torna a credere nella Coppa del Mondo: qualità, pragmatismo e un cammino ancora pieno di ostacoli. Si legge su msn.com

italia siamo scarsi pensiamoItalia, Gattuso: “Playoff? Dobbiamo prima arrivarci. Pio Esposito ha numeri incredibili” - Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele: "Io mi allenavo al 100% perché ero il più scarso ... Da iamnaples.it

Italia - Israele, la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine: "Non si respira una bella aria" - Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia- virgilio.it scrive

