Italia non siamo scarsi come pensiamo Possiamo riprenderci il Mondiale a patto che

Il Paese torna a credere nella Coppa del Mondo: qualità, pragmatismo e un cammino ancora pieno di ostacoli. Gattuso ha ridato concretezza, ma servirà molto di più per non rivivere gli incubi del 2017 e del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, non siamo scarsi come pensiamo. Possiamo riprenderci il Mondiale, a patto che...

News recenti che potrebbero piacerti

Italia-Israele, Retegui: "Anche se siamo in crescita dobbiamo dare di più" #SkySport #WCQ2026 - X Vai su X

Mondiali, Italia-Israele 3-0. Gattuso: "Dobbiamo saper soffrire" "Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti perché ci hanno portato a spasso. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi,". Così il ct della Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Italia, non siamo scarsi come pensiamo. Possiamo riprenderci il Mondiale, a patto che... - Il Paese torna a credere nella Coppa del Mondo: qualità, pragmatismo e un cammino ancora pieno di ostacoli. Si legge su msn.com

Italia, Gattuso: “Playoff? Dobbiamo prima arrivarci. Pio Esposito ha numeri incredibili” - Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele: "Io mi allenavo al 100% perché ero il più scarso ... Da iamnaples.it

Italia - Israele, la confessione del ct Gattuso prima della partita a Udine: "Non si respira una bella aria" - Il ct della Nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso si dice preoccupato per il clima attorno alla partita Italia- virgilio.it scrive