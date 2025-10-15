Italia non è il caso di stappare bottiglie per il 3-0 a Israele senza Donnarumma saremmo finiti sotto Ordine
Franco Ordine sul Giornale guarda in faccia alla realtà e mette sull’attenti i tanti che stanno riempiendo di elogi la Nazionale, l’allenatore, i calciatori per aver battuto due nazionali tanto tanto modeste quali Israele ed Estonia rispettivamente classificate nel Ranking Fifa al al76esimo e al 126esimo posto. Bassifondi del calcio mondiale. E contro Israele abbiamo pure sofferto sia all’andata (vincemmo 5-4 con gol al 91esimo) sia al ritorno con un 3-0 meno rotondo di quel che si possa pensare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
