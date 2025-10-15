Italia-Israele scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine a Udine | sventati due tentativi di invasione

Fitto lancio di sassi, petardi e fumogeni contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Feriti un carabiniere, un cameraman e una giornalista colpita da una pietra. Almeno 15 i manifestanti fermati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine: sventati due tentativi di invasione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pagelle #Italia-#Israele, tutti i voti degli azzurri: #Donnarumma e #Retegui super - X Vai su X

Mondiali, Italia-Israele 3-0. Gattuso: "Dobbiamo saper soffrire" "Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti perché ci hanno portato a spasso. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi,". Così il ct della Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, accesi scontri tra manifestanti proPal e polizia: lancio di petardi e barricate con le transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e ... Riporta ilgazzettino.it

Italia-Israele, in 15 trattenuti in Questura dopo gli scontri - A quanto si apprende sono 15 al momento le persone trattenute negli uffici della Questura di Udine. Lo riporta gazzettadiparma.it

Italia-Israele, scontri a Udine tra manifestanti e polizia: ma allo stadio clima tranquillo e surreale - Israele, alcuni manifestanti hanno lanciato petardi e pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto ... Come scrive sport.virgilio.it