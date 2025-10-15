Italia-Israele scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine a Udine | 15 persone fermate

Corteo pacifico fino a piazza Primo Maggio, dove è cominciato un fitto lancio di sassi, petardi e fumogeni contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Feriti un carabiniere, un cameraman e una giornalista colpita da una pietra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine: 15 persone fermate

L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri sono infatti secondi a 15 punti, 6 in più di Israele alla quale resta una sola partita da g - facebook.com Vai su Facebook

QUALIFICAZIONI MONDIALI | L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/qualificazioni-mondiali-italia-israele-3-0-gli- - X Vai su X

Italia-Israele, accesi scontri tra manifestanti proPal e polizia: lancio di petardi e barricate con le transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e ... Secondo ilgazzettino.it

Italia-Israele, in 15 trattenuti in Questura dopo gli scontri - Si tratta di manifestanti bloccati nel corso degli scontri che si sono verificati questa sera a marg ... ansa.it scrive

Italia-Israele, scontri tra manifestanti proPal e polizia: petardi contro le forze dell'ordine. Il corteo bloccato con gli idranti VIDEO - Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo proPal, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione ... ilmattino.it scrive