Italia-Israele scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine a Udine | 15 persone fermate

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corteo pacifico fino a piazza Primo Maggio, dove è cominciato un fitto lancio di sassi, petardi e fumogeni contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Feriti un carabiniere, un cameraman e una giornalista colpita da una pietra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine: 15 persone fermate

