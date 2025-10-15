Italia-Israele scontri a Udine tra polizia e manifestanti

Il 14 ottobre a Udine i manifestanti pro-Gaza hanno affrontato la polizia in assetto antisommossa durante la partita Italia-Israele, finita 3-0. Gli organizzatori del Comitato per la Palestina-Udine hanno chiesto alla FIFA di escludere Israele dalle competizioni. Le proteste, inizialmente pacifiche, sono degenerate al fischio d’inizio con barricate e lancio di oggetti. La polizia ha risposto con idranti e gas lacrimogeni, mentre le strade si riempivano di fumo e bandiere palestinesi. Nei tafferugli due giornalisti sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

