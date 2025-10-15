Italia-Israele orrore vicino alla Figc | il murale dell' odio
Un murale che rappresenta un giocatore di calcio, maglietta e calzini bianchi e blu - colori della bandiera israeliana e della nazionale- mentre imbraccia un fucile e indossa un elmetto. Il graffitaro Laika, conosciuto per iniziative simili, lo aveva realizzato in una strada vicino alla sede della Federazione italiana giuoco calcio, a Roma. Le immagini hanno cominciato a circolare ieri mattina. Sulla maglietta del calciatore-soldato il numero 67, in riferimento alla stima palestinese dei 67mila morti causati da Israele. Il titolo del murale è “The bloody match”, “La partita insanguinata”, Italia-Israele a Udine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Italia-Israele, Antinelli: "Fiocco nero per i giornalisti che hanno raccontato il genocidio di Gaza" - X Vai su X
Durante Italia-Israele, il giornalista Rai ha mostrato un simbolo di lutto per i colleghi morti durante il genocidio - facebook.com Vai su Facebook
"Italia a Udine può eliminare Israele almeno sul campo", bufera sul giornalista del Tg3 - E' bufera su Jacopo Cecconi, giornalista del Tg3 che in diretta dalla città teatro del match ha pronunciato la ... Segnala msn.com
Italia-Israele, tensioni con la polizia al corteo per la Palestina a Udine: lancio di transenne contro blindati, feriti due giornalisti - Massima allerta a Udine, sede della sfida di questa sera tra le Nazionali di calcio di Italia e Israele e di una manifestazione Pro Palestina con almeno 10mila partecipanti. Riporta ilgazzettino.it
Qualificazioni Mondiali, l'Italia batte Israele 3-0 e conquista i playoff - Gli Azzurri a Udine vincono e blindano il secondo posto nel gruppo I che vale almeno gli spareggi. Secondo tg24.sky.it