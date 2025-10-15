Italia-Israele le tensioni tra servizio d’ordine e manifestanti col volto coperto prima degli scontri – Video

Sono state quasi 9mila le persone che hanno protestato pacificamente, a Udine, contro la partita di calcio tra Italia e Israele. Circa trecento manifestanti, tuttavia, quasi tutti col volto coperto, si sono staccati dal troncone principale e hanno tentato di rompere i cordoni di sicurezza in via della Vittoria. Prima degli scontri, l’agenzia video Local Team ha ripreso le tensioni tra le persone del servizio d’ordine e decine di manifestanti incappucciati. Alla fine sono state 13 i fermati, due gli arresti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, le tensioni tra servizio d’ordine e manifestanti col volto coperto prima degli scontri – Video

Contenuti che potrebbero interessarti

Da ieri sera, il giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi è finito in un tritacarne mediatico. Insulti, minacce, interrogazioni parlamentari. Tutto per una frase detta in diretta durante Italia–Israele: “L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo.” Da lì in poi, il delirio. T - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, giornalisti feriti durante gli scontri tra manifestanti pro-Pal e polizia https://tg.la7.it/cronaca/italia-israele-giornalista-ferito-scontri-pro-pal-polizia-14-10-2025-245956… - X Vai su X

Italia-Israele, tensioni con la polizia al corteo per la Palestina a Udine: lancio di transenne contro blindati, feriti due giornalisti - Massima allerta a Udine, sede della sfida di questa sera tra le Nazionali di calcio di Italia e Israele e di una manifestazione Pro Palestina con almeno 10mila partecipanti. Come scrive ilmessaggero.it

Italia-Israele, violenti scontri tra proPal e polizia: sassaiola contro forze dell'ordine e giornalisti, ci sono feriti gravi. Nel corteo anche i black bloc - Nello stadio gli steward hanno fermato 3 contestatori che avrebbe tentato di entrare in campo. Si legge su ilgazzettino.it

Italia-Israele, tensione a Udine dopo manifestazione pro Palestina: feriti 2 giornalisti - Dopo il corteo per protestare contro lo svolgimento della sfida tra la nostra Nazionale e Israele, un gruppo di manifestanti ha tentato di deviare dal percorso stabilito (all'altezza di piazza primo M ... Si legge su sport.sky.it