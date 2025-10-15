Italia Israele le pagelle | Esposito poco convinto i voti agli interisti

Inter News 24 Italia Israele, le valutazioni dei calciatori dell’Inter dopo la vittoria nella sfida contro Israele terminata 3-0. Tutti i dettagli. Nel match di ieri a Udine, l’ Italia ha conquistato una vittoria fondamentale per 3-0 contro Israele, che ha permesso agli uomini di Gennaro Gattuso di blindare il secondo posto nel girone, assicurandosi così il passaggio ai play-off verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Le pagelle de La Stampa hanno riservato una sufficienza a due giocatori dell’Inter, Federico Dimarco e Nicolò Barella, entrambi titolari nella sfida. Per Dimarco, il giudizio di 6 è motivato dalla sua gestione della fascia sinistra, che è stata costantemente minacciata dalle ripartenze israeliane: “Tanti pericoli dalle sue parti, le ripartenze israeliane impongono prudenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

