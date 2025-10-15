Italia Israele le pagelle | Esposito poco convinto i voti agli interisti
Inter News 24 Italia Israele, le valutazioni dei calciatori dell’Inter dopo la vittoria nella sfida contro Israele terminata 3-0. Tutti i dettagli. Nel match di ieri a Udine, l’ Italia ha conquistato una vittoria fondamentale per 3-0 contro Israele, che ha permesso agli uomini di Gennaro Gattuso di blindare il secondo posto nel girone, assicurandosi così il passaggio ai play-off verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Le pagelle de La Stampa hanno riservato una sufficienza a due giocatori dell’Inter, Federico Dimarco e Nicolò Barella, entrambi titolari nella sfida. Per Dimarco, il giudizio di 6 è motivato dalla sua gestione della fascia sinistra, che è stata costantemente minacciata dalle ripartenze israeliane: “Tanti pericoli dalle sue parti, le ripartenze israeliane impongono prudenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Dopo aver raccontato la manifestazione pacifica che ha preceduto Italia-Israele, è finita in ospedale insieme a un collega e a un carabiniere - facebook.com Vai su Facebook
Durante #Italia - #Israele, #AlessandroAntinelli ha indossato un fiocco nero per ricordare gli oltre 250 colleghi uccisi a #Gaza tentando di raccontare il genocidio a #Gaza, come certificato da una commissione #Onu. Un gesto, nel silenzio di molti, che merita un - X Vai su X
Libero – Italia-Israele: Dimarco, assist perfetto. Esposito bravo lontano dall’area - off: questi i giudizi del quotidiano sui tre interisti in campo ... Secondo msn.com
Le pagelle di Italia-Israele 3-0: Retegui scaccia la paura, Donnarumma si riscatta, Pio Esposito stavolta sbaglia - Così così tonali, Mancini non fa rimpiangere Bastoni e va pure a segno. Lo riporta eurosport.it
La Stampa – Italia-Israele, le pagelle: Esposito poco convinto. Barella e Dimarco… - I voti agli interisti rispetto alla gara vinta dalla squadra di Gattuso per tre a zero e che ha portato la Nazionale ai play- Secondo msn.com