Inter News 24 Italia Israele, quasi matematico l’accesso ai playoff da parte degli Azzurri! cosa filtra sul futuro della Nazionale. La vittoria dell’Italia contro Israele ha messo definitivamente il timbro sulla qualificazione agli spareggi per il Mondiale 2026, e Il Giornale oggi in edicola analizza l’importante successo della Nazionale di Gattuso. Il quotidiano sottolinea come, ancora una volta, la squadra abbia confermato la sua solidità offensiva, pur non raggiungendo i numeri della Norvegia, che aveva sconfitto Israele con un pesante 5-0. «Non siamo la Norvegia», scrive Il Giornale, ma la Nazionale di Gattuso ha segnato tre gol, tra cui la zuccata finale di Mancini, che ha sancito la vittoria dopo una doppietta del centravanti, ora trasferitosi in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italia Israele, la vittoria restituisce fiducia: Gattuso può raggiungere la qualificazione ai Mondiali?