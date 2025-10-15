Italia-Israele, il livello tecnico è di una modestia imbarazzante. A Carrarese-Catanzaro, ci si diverte molto di più (Corsera) A parte i peana che riempiono i media italiani per la Nazionale che dopo aver battuto Israele ed Estonia ha raggiunto i play-off (e dovrà superarli, ci aspettano – si spera – due partite alla fine di marzo), sul Corriere della Sera si trova l’altra cronaca – di Fabrizio Roncone – che unisce le proteste dei proPal e la partita di calcio senza fare sconti sul livello del match che si è svolto ieri sera a Udine. Scrive Roncone: Le telecamere inquadrano la tribuna d’onore: i ministri Luca Ciriani e Andrea Abodi, il governatore Massimiliano Fedriga e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

