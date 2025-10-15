Un fiocco nero sulla giacca per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza durante la guerra: lo ha indossato Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport, nel corso del match tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Al termine della partita, vinta per 3 a 0 dagli azzurri, Antinelli ha spiegato il perché di quel fiocco che “ricorda 250 giornalisti che hanno perso la vita, giornalisti e giornaliste nel conflitto a Gaza, in quello che la commissione d’inchiesta dell’ONU ha definito un genocidio che hanno provato a raccontare e questo è un fatto purtroppo a casa non sono tornati”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Italia-Israele, il giornalista della Rai Antinelli con un fiocco nero sulla giacca: “Voglio ricordare i reporter morti per raccontare il genocidio”