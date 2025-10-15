Italia-Israele giornalista Rai Alessandro Antinelli con fiocco nero su abito | Voglio ricordare i 250 reporter morti durante genocidio a Gaza - VIDEO

Il giornalista sportivo ha indossato un fiocco nero sulla giacca, in segno di lutto e memoria per i giornalisti morti durante il genocidio di Gaza. L’iniziativa è stata promossa dall’Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Il match si è concluso con la vittoria dell’Italia per 3-0 e la certezza della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele, giornalista Rai Alessandro Antinelli con fiocco nero su abito: “Voglio ricordare i 250 reporter morti durante genocidio a Gaza” - VIDEO

