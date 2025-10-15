Italia-Israele giornalista Rai Alessandro Antinelli con fiocco nero su abito | Voglio ricordare i 250 reporter morti durante genocidio a Gaza - VIDEO

Il giornalista sportivo ha indossato un fiocco nero sulla giacca, in segno di lutto e memoria per i giornalisti morti durante il genocidio di Gaza. L’iniziativa è stata promossa dall’Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana. Il match si è concluso con la vittoria dell’Italia per 3-0 e la certezza della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele, giornalista Rai Alessandro Antinelli con fiocco nero su abito: “Voglio ricordare i 250 reporter morti durante genocidio a Gaza” - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Da ieri sera, il giornalista del Tg3 Jacopo Cecconi è finito in un tritacarne mediatico. Insulti, minacce, interrogazioni parlamentari. Tutto per una frase detta in diretta durante Italia–Israele: “L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo.” Da lì in poi, il delirio. T - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, giornalisti feriti durante gli scontri tra manifestanti pro-Pal e polizia https://tg.la7.it/cronaca/italia-israele-giornalista-ferito-scontri-pro-pal-polizia-14-10-2025-245956… - X Vai su X

Rai, brutta gaffe di un giornalista su Italia-Israele: è polemica - Grosso scivolone per il giornalista di Rai 3 Jacopo Cecconi che, in occasione della partita Italia- Secondo libero.it

Il video del giornalista Rai Jacopo Cecconi, le sue parole su Israele infiammano i ProPal - Una frase che ha infiammato i ProPal e generato polemiche perché pronunciata da Jacopo Cecconi, giornalista Rai (servizio ... Come scrive video.ilriformista.it

«L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo», bufera sul giornalista del Tg3 Cecconi che poi spiega: «Parlavo di calcio» - Centrodestra all'attacco del giornalista: «Parole deliranti». video.corriere.it scrive