Italia-Israele finisce malissimo | ferita la giornalista Rai

– Doveva essere una serata di sport, di quelle che uniscono e fanno dimenticare per novanta minuti le tensioni del mondo. Invece, a Udine, la partita tra Italia e Israele si è trasformata in un fronte di scontro. Mentre in campo si giocava per la qualificazione ai Mondiali 2026, fuori dallo stadio la tensione è esplosa tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine. Tra i feriti c’è anche una giornalista di RaiNews24, colpita durante gli scontri. Colpita una cronista di RaiNews24 durante il corteo. La giornalista ferita è Elisa Dossi, inviata di RaiNews24, raggiunta da una pietra lanciata durante il corteo mentre stava documentando la protesta fuori dallo stadio di Udine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

