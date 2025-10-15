Un fiocco nero per ricordare tutti i giornalisti morti durante il genocidio a Gaza. È quanto mostrato sulla sua giacca da Alessandro Antinelli, giornalista Rai, nel post partita tra Italia e Israele, finita 3-0 per gli azzurri, che hanno ottenuto l’aritmetica qualificazione ai playoff per i Mondiali 2026. Il giornalista ha indossato un fiocco nero sulla sua giacca e nell’immediato post gara, durante un collegamento dalla Bluenergy Arena di Udine, ha voluto spiegarne il significato. L’occasione è stata la manifestazione di solidarietà nei confronti di Elisa Dossi, giornalista Rai che è stata “colpita da una pietra mentre stava svolgendo il proprio lavoro di cronaca all’esterno dello stadio”, come scritto dalla Rai in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, Antinelli in diretta con un fiocco nero sulla giacca: “Voglio ricordare i giornalisti morti per raccontare il genocidio”