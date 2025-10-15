In occasione di Italia-Israele, il giornalista Rai Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni sono andati in video con un fiocco nero sulla giacca, segno di lutto, per «ricordare 250 tra giornalisti e giornaliste che hanno perso la vita a Gaza, in quello che la commissione d’inchiesta dell’Onu ha definito un genocidio ». A distribuire il fiocco nero ai cronisti in sala stampa e ai fotografi a bordo campo è stata l’ Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana). Antinelli: "Questo fiocco nero ricorda i 250 giornalisti uccisi a Gaza, in un genocidio che hanno provato a raccontare ma da cui non sono tornati" pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Italia-Israele, Antinelli col fiocco nero «per i colleghi morti a Gaza per raccontare un genocidio»