Italia-Israele Antinelli col fiocco nero per i colleghi morti a Gaza per raccontare un genocidio
In occasione di Italia-Israele, il giornalista Rai Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni sono andati in video con un fiocco nero sulla giacca, segno di lutto, per «ricordare 250 tra giornalisti e giornaliste che hanno perso la vita a Gaza, in quello che la commissione d’inchiesta dell’Onu ha definito un genocidio ». A distribuire il fiocco nero ai cronisti in sala stampa e ai fotografi a bordo campo è stata l’ Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana). Antinelli: "Questo fiocco nero ricorda i 250 giornalisti uccisi a Gaza, in un genocidio che hanno provato a raccontare ma da cui non sono tornati" pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it
