Italia-Israele a Udine giornalista Tg3 Jacopo Cecconi | Gli azzurri possono eliminarli almeno sul campo polemica FdI | Imbarazzante

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A difesa del cronista è intervenuto il Comitato del Tg3, che in una nota precisa: “A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello Stato di Israele" È polemica sul giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

italia israele a udine giornalista tg3 jacopo cecconi gli azzurri possono eliminarli almeno sul campo polemica fdi imbarazzante

© Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele a Udine, giornalista Tg3 Jacopo Cecconi: “Gli azzurri possono eliminarli, almeno sul campo”, polemica FdI: “Imbarazzante”

Argomenti simili trattati di recente

italia israele udine giornalistaScontri a Udine per la partita Italia-Israele: diversi feriti, 2 arresti e circa 15 fermati - Le proteste che hanno preceduto la sfida tra Italia e Israele sono sfociate in incidenti: coinvolta anche Elisa Dossi, giornalista di Rainews24. Segnala msn.com

italia israele udine giornalistaOrdine dei giornalisti: solidarietà ai colleghi feriti a Udine nel corso degli scontri Pro Pal - Un gruppo di antagonisti prima del fischio d’inizio della partita Italia Israele si è staccato dal corteo per attaccare le forze dell’ordine. Secondo milanofinanza.it

italia israele udine giornalistaItalia-Israele, bilancio scontri di Udine dopo il corteo Pro Pal: 2 arresti e 11 feriti - Israele, bilancio scontri di Udine dopo il corteo Pro Pal: 2 arresti e 11 feriti ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Udine Giornalista