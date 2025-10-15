Italia-Israele a Udine giornalista Tg3 Jacopo Cecconi | Gli azzurri possono eliminarli almeno sul campo polemica FdI | Imbarazzante

A difesa del cronista è intervenuto il Comitato del Tg3, che in una nota precisa: “A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello Stato di Israele" È polemica sul giornali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Italia-Israele a Udine, giornalista Tg3 Jacopo Cecconi: “Gli azzurri possono eliminarli, almeno sul campo”, polemica FdI: “Imbarazzante”

