italia israele 13 fermati e due arresti per scontri udine

Sono 13 le persone fermate e due gli arrestati per gli scontri tra manifestanti e forze di polizia durante il corteo organizzato a Udine in occasione dell’incontro di calcio valevole per le qualificazioni Mondiali tra le nazionali di Italia e Israele. Lo rende noto la questura di Udine. Tre gli indagati per invasione di campo nel corso della partita. Nel corso della manifestazione, a seguito delle condotte violente, sono stati portati in Questura 15 persone – tutti cittadini comunitari, tra cui 9 uomini e 6 donne – ai quali veniva emesso foglio di via dalla città Udine. Due sono stati arrestati, tra cui un uomo accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, portato in carcere questa mattina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

