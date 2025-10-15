Italia inizia l' era Banchi Ethan l' americano il gigante Possamai e poi gli azzurri sperimentali
Prime convocazioni senza i big per il nuovo allenatore azzurro. Alla scoperta dei giovani che ha voluto chiamare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Basket, Luca Banchi è il nuovo allenatore della nazionale italiana - Luca Banchi è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile con un contratto triennale, come annunciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Secondo sport.sky.it
Basket, l'Italia di Banchi: «Avanti i giovani, saremo inclusivi: i figli degli stranieri accresceranno il nostro talento» - È cominciata ufficialmente ieri al Salone d’onore del Coni, a Roma, l’era di Luca Banchi, ventitreesimo commissario tecnico della storia della Nazionale ... Si legge su ilmessaggero.it
Basket: parte il dopo Pozzecco, l'Italia verso Banchi - Danilo Gallinari lascia la Nazionale sulle malinconiche note di Fabrizio De André con un post sui social - Come scrive ansa.it