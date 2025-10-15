Italia-Giordania | bilaterale tra Meloni e Re Abdullah a margine Processo Aqaba

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Re Abdullah II di Giordania, a margine della riunione di alto livello del Processo di Aqaba, in corso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’incontro è stato poi allargato a anche alle delegazioni ufficiali: tra i presenti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e la regina Rania di Giordania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia giordania bilaterale tra meloni e re abdullah a margine processo aqaba

© Lapresse.it - Italia-Giordania: bilaterale tra Meloni e Re Abdullah a margine Processo Aqaba

Altri contenuti sullo stesso argomento

italia giordania bilaterale meloniItalia-Giordania: bilaterale tra Meloni e Re Abdullah a margine Processo Aqaba - Incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Re Abdullah II di Giordania, a margine della riunione di ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

ITALIA A GAZA/ L’azzardo calcolato del governo dietro la missione della Meloni in Egitto - Metterà sul tavolo la disponibilità dell’Italia a prender parte ad una missione di pace ... Scrive ilsussidiario.net

italia giordania bilaterale meloniPremier Meloni oggi in Egitto, l'impegno dell'Italia per il futuro di Gaza - Proseguono contatti tra la premier e Washington ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Giordania Bilaterale Meloni