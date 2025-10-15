Italia-Giordania | bilaterale tra Meloni e Re Abdullah a margine Processo Aqaba

Incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Re Abdullah II di Giordania, a margine della riunione di alto livello del Processo di Aqaba, in corso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. L’incontro è stato poi allargato a anche alle delegazioni ufficiali: tra i presenti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e la regina Rania di Giordania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

