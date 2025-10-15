Inter News 24 Italia Femminile, Sara Gama nuova capo delegazione azzurra? La squadra di Soncin pronta a due importanti test internazionali. L’Italia Femminile è pronta a tornare in campo per affrontare due sfide di grande prestigio contro Giappone e Brasile, due delle principali squadre extra-europee al mondo. Questi incontri, in programma il 24 ottobre a Como e il 28 ottobre a Parma, rappresentano un’importante preparazione in vista dei successivi impegni internazionali, tra cui una tournée negli USA, dove la Nazionale affronterà gli Stati Uniti il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italia Femminile, la Nazionale di Soncin si prepara per le amichevoli: Sara Gama nuova capo delegazione