Italia Femminile la Nazionale di Soncin si prepara per le amichevoli | Sara Gama nuova capo delegazione
Inter News 24 Italia Femminile, Sara Gama nuova capo delegazione azzurra? La squadra di Soncin pronta a due importanti test internazionali. L’Italia Femminile è pronta a tornare in campo per affrontare due sfide di grande prestigio contro Giappone e Brasile, due delle principali squadre extra-europee al mondo. Questi incontri, in programma il 24 ottobre a Como e il 28 ottobre a Parma, rappresentano un’importante preparazione in vista dei successivi impegni internazionali, tra cui una tournée negli USA, dove la Nazionale affronterà gli Stati Uniti il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Coppa Italia Femminile del 12 Ottobre 2025 - Hockey POTENZA PICENA 3 - Hockey Lazio 1 seconda serie - facebook.com Vai su Facebook
Italia Femminile, Ilaria Arrighetti lascia l’azzurro: “Sono cresciuta con questa squadra. Porterò con me ricordi indelebili” - X Vai su X
Nazionale femminile, tra le viola convocata solo Emma Severini - Le azzurre sfideranno la formazione nipponica a Como venerdì 24 ottobre e i verdeoro ... firenzeviola.it scrive
WOMEN | Nazionale, le convocazioni di Soncin: 4 biancocelesti presenti - È stato reso noto l'elenco delle 30 calciatrici convocate dal ct azzurro, Andrea Soncin, per le prossime amichevoli contro Giappone e Brasile ... Da msn.com
Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, Soncin in visita al Mapei Football Center - it) Ieri mattina, il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile dell’Italia Andrea Soncin, accompagnato dai collaboratori Maurizio Peccarisi e Massimo Lotti, è stato in vi ... Segnala sassuolo2000.it