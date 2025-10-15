Italia Economia n° 41 del 15 ottobre 2025
Fisco e welfare, a Roma le proposte di Manager Italia per una nuova stagione di crescita; Blue economy, il mare al centro dello sviluppo del Paese. A Roma l’assemblea di Confitarma; Innovazione, presentato a Roma il festival DigitalMeet 2025; Inca Cgil, serve riforma patronati; Imprese: Digitalizzazione, la Cciaa di Palermo-Enna lancia la ‘Camera del futuro’; Turismo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Donato Menichella, il pioniere del miracolo economico italiano. La figura del banchiere di Biccari, che fu governatore della Banca d'Italia nel secondo Dopoguerra, tracciata per RAI 3 da Gianluigi De Pascale, docente del Dipartimento di Economia di Unifg.
Trasporti, Ferrante (MIT): logistica architrave dell'economia, impegno per infrastrutture e autotrasporto