Italia divisa tra piumone e T-shirt | oggi si accendono i termosifoni ma solo in città climaticamente approvate

Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassamento delle temperature, torna puntuale il tema dell’ accensione dei riscaldamenti domestici in Italia. Per la stagione 2025-2026, la normativa vigente conferma la suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche distinte, ognuna con date, orari e regole specifiche per l’utilizzo degli impianti termici. Il calendario parte da oggi 15 ottobre nelle città più fredde del Nord, per arrivare fino al 1° dicembre nelle località più miti del Sud, con differenze significative anche nelle ore giornaliere consentite e nelle temperature massime ammesse. A regolare l’accensione dei termosifoni centralizzati è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Italia divisa tra piumone e T-shirt: oggi si accendono i termosifoni, ma solo in città “climaticamente approvate”

