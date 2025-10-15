Italia darà 100 tonnellate aiuti a Gaza

20.42 In ambito umanitario, la Farnesina sta preparando nuove operazioni di accoglienza e il più grande invio di aiuti alimentari a Gaza dall'inizio della crisi: 100 tonnellate in totale, raccolte grazie al contributo delle principali realtà del sistema Italia. E' una delle indicazioni emerse dalla riunione di coordinamento a P.Chigi presieduta dal ministro Tajani. Si punterà anche su sanità e formazione, pilastri fondamentali per rafforzare le istituzioni palestinesi, afferma il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

