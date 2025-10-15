Italia darà 100 tonnellate aiuti a Gaza
20.42 In ambito umanitario, la Farnesina sta preparando nuove operazioni di accoglienza e il più grande invio di aiuti alimentari a Gaza dall'inizio della crisi: 100 tonnellate in totale, raccolte grazie al contributo delle principali realtà del sistema Italia. E' una delle indicazioni emerse dalla riunione di coordinamento a P.Chigi presieduta dal ministro Tajani. Si punterà anche su sanità e formazione, pilastri fondamentali per rafforzare le istituzioni palestinesi, afferma il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Gaza, l’Italia prepara l’invio di 100 tonnellate di aiuti alimentari - «In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, l'Italia ha prontamente avviato un'azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ... Da unionesarda.it
In Giordania 100 tonnellate di aiuti dall'Italia per Gaza - L'Italia percorre il binario della terza via degli aiuti umanitari, quelli che arriveranno dal cielo, paracadutati dai C130 ... Scrive ansa.it
Dall'Italia 100 tonnellate di aiuti per Gaza - È atterrato all'aeroporto civile di Amman, in Giordania, l'aereo cargo commerciale decollato questa mattina da Fiumicino e contenente cento tonnellate di carichi di aiuti umanitari per la popolazione ... Si legge su ansa.it