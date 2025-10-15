Italia comincia il conto alla rovescia | i playoff saranno il pass obbligato verso il Mondiale

L’Italia si prepara ad affrontare i playoff, quel corridoio tanto prezioso quanto temuto che separa gli Azzurri dal ritorno alla fase finale di un Mondiale. Non è ancora ufficiale, ma la matematica parla chiaro: le speranze di qualificazione diretta restano appese a un filo sottilissimo, legato ai risultati della Norvegia. Perché l’Italia possa evitare i playoff, servirebbe un piccolo miracolo sportivo: la Norvegia dovrebbe al massimo pareggiare contro l’Estonia e poi perdere contro gli Azzurri. In quel caso, gli uomini di Gattuso chiuderebbero il girone con 21 punti, superando Haaland e compagni fermi a 19. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Italia, comincia il conto alla rovescia: i playoff saranno il pass obbligato verso il Mondiale

Altre letture consigliate

GRANDE PIETROOOOOOOOOO Ottime notizie da Montréal! Sighel firma un secondo posto da paura nei 500 metri di short track! ? E il World Tour comincia col piede giusto in Canadaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghia - facebook.com Vai su Facebook

. @_the_jackal #adv Comincia adesso a costruire il tuo futuro. Guarda il video completo: https://youtu.be/Dsrj8AYNvqM?utm_source=YouTube&utm_medium=VideoYouTube&utm_campaign=VideoYouTube_TheJackal… - X Vai su X

Italia ai Mondiali se... Le possibili avversarie ai playoff: ci sono anche Svezia e Macedonia del Nord - E adesso comincia il conto alla rovescia: i playoff, prezioso ma temutissimo corridoio di ingresso al Mondiale per chi non ... Segnala msn.com

Elezioni regionali 2025, conto alla rovescia per le liste: ecco i nomi in corsa nel casertano - I partiti stanno definendo gli ultimi tasselli e iniziano a circolare le prime stime sulla distribuzione dei seggi destinati alla provincia di Caserta ... Da casertanews.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: scatta il conto alla rovescia. Scopri a che punto siamo con le grandi opere - Mancano 116 giorni ai Giochi invernali che prenderanno il via il 6 febbraio con la cerimonia inaugurale a San Siro. Riporta msn.com