Italia-Cile | Mattarella con presidente Boric Font a seminario su Bernardo Leighton
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme all'omologo del Cile, Gabriel Boric Font, è intervenuto, presso il Tempio di Adriano, al seminario di studio 'Bernardo Leighton–tra Cile e Italia nel 50mo anniversario dall'attentato', promosso dall'Ambasciata del Cile in Italia in collaborazione con la Fondazione Vittorio Occorsio. Nel corso dell'evento hanno preso la parola Francesco Viganò, vicepresidente della Corte costituzionale e del comitato scientifico della Fondazione Occorsio; Giorgio Silli, sottosegretario agli Esteri; Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma; Vittorio Occorsio, cofondatore della Fondazione Occorsio; Giovanni Salvi, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Occorsio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
