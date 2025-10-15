Italia batte Israele 3-0 | Retegui trascina gli Azzurri verso i playoff mondiali

L'Italia batte Israele 3-0 a Udine e si assicura almeno un posto nei playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti. La partita, valida per il girone I delle qualificazioni UEFA, ha visto come protagonisti principali Retegui, autore di una doppietta, e Mancini, che ha chiuso il match con un colpo di testa al 94'. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

