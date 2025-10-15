Italia al Mondiale senza playoff la speranza non è finita | cosa deve succedere

L’ Italia vince e torna a sperare. Il successo per 3-0 contro Israele a Udine ha garantito alla squadra di Gattuso la certezza matematica dei playoff di marzo, ma il sogno Mondiale non è ancora chiuso. Gli Azzurri possono ancora puntare al primo posto del girone, anche se serviranno due vittorie larghe contro Moldavia e Norvegia, oltre a un passo falso degli scandinavi con l’ Estonia. Uno scenario abbastanza difficile, ma non del tutto impossibile. Italia, successo netto e obiettivo chiaro. L’Italia ha superato Israele con un convincente 3-0 alla Dacia Arena di Udine, centrando la qualificazione matematica ai playoff di marzo per i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

