Italia ai playoff per i Mondiali 2026 | le possibili avversarie
L'Italia, con la vittoria di Udine per 3-0 contro Israele, è certa di prendere parte ai playoff che, in palio, metteranno gli ultimi posti per i Mondiali 2026. Gli azzurri, teoricamente, avrebbero ancora la possibilità di chiudere al primo posto il girone di qualificazione staccando così il pass. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
L'Italia deve sfatare la maledizione playoff per andare ai Mondiali: due eliminazioni di fila E rischia di incrociare di nuovo Svezia o Macedonia del Nord - X Vai su X
Corriere dello Sport. . Dalla prestazione e le grandi parate, fino ai playoff: Gianluigi Donnarumma commenta la vittoria contro Israele? #CorrieredelloSport #Italia #Mondiali #Donnarumma #ItaliaIsraele - facebook.com Vai su Facebook
Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie agli spareggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie agli spareggi ... Da tg24.sky.it
Italia, servono i playoff per andare ai Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie - L’Italia di Gennaro Gattuso giocherà i playoff per andare ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Come funzionano gli spareggi per le Qualificazioni Mondiali 2026, regolamento e date: tutto quello che c'è da sapere - Playoff qualificazioni mondiali 2026, come funzionano: il regolamento, le date, le ripescate dalla Nations League e le possibili avversarie dell'Italia ... Come scrive sport.virgilio.it