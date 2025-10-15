Italia ai playoff per i Mondiali 2026 | le possibili avversarie

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia, con la vittoria di Udine per 3-0 contro Israele, è certa di prendere parte ai playoff che, in palio, metteranno gli ultimi posti per i Mondiali 2026. Gli azzurri, teoricamente, avrebbero ancora la possibilità di chiudere al primo posto il girone di qualificazione staccando così il pass. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

italia playoff mondiali 2026Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie agli spareggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie agli spareggi ... Da tg24.sky.it

italia playoff mondiali 2026Italia, servono i playoff per andare ai Mondiali 2026: come funzionano e le possibili avversarie - L’Italia di Gennaro Gattuso giocherà i playoff per andare ai Mondiali 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

italia playoff mondiali 2026Come funzionano gli spareggi per le Qualificazioni Mondiali 2026, regolamento e date: tutto quello che c'è da sapere - Playoff qualificazioni mondiali 2026, come funzionano: il regolamento, le date, le ripescate dalla Nations League e le possibili avversarie dell'Italia ... Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Playoff Mondiali 2026