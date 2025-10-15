Italia ai playoff dei Mondiali Gattuso | Prenderò i meriti se centreremo l’obiettivo Se no andrò a vivere lontano

Roma, 15 ottobre 2025 – La vittoria contro Israele ha permesso all'Italia di essere certa della qualificazione ai playoff per accedere ai prossimi Mondiali. Si torna ancora una volta dove gli azzurri hanno fallito: nel 2017 è stata la Svezia ad interrompere la corsa dell'Italia ai Mondiali, mentre nel 2022 è stata la Macedonia del Nord a spegnere i sogni degli azzurri e a condannarli per la seconda volta consecutiva a guardare i Campionati del Mondo da casa. La partecipazione alla fase finale di un Mondiale manca addirittura dal 2014, quando gli azzurri di Prandelli vennero eliminati ai gironi, mentre l'ultima gara ad eliminazione diretta giocata dall'Italia risale addirittura alla finale contro la Francia nel 2006. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia ai playoff dei Mondiali, Gattuso: “Prenderò i meriti se centreremo l’obiettivo. Se no andrò a vivere lontano”

