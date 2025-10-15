Italia ai Mondiali senza playoff? Spunta il clamoroso scenario | i dettagli
Italia, vittoria e speranza: 3-0 a Israele e sogno Mondiale ancora vivo. Naturalmente si tratta di una speranza davvero minima L’Italia rialza la testa e ritrova fiducia nel suo cammino verso i Mondiali 2026. A Udine, gli Azzurri hanno superato con un netto 3-0 Israele, ottenendo così la certezza matematica di accedere almeno ai playoff . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L'Italia dopo aver battuto Israele è matematicamente ai playoff mondiali ma ci sarebbe una sola possibilità per qualificarsi direttamente senza giocare gli spareggi
DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio
L'Italia ha ancora una possibilità di andare ai Mondiali senza i playoff ma è pura disperazione - C'è una combinazione di risultati che, almeno sulla carta, lascia alla Nazionale ancora la possibilità di qualificarsi direttamente senza giocare gli
Italia ai playoff per i Mondiali 2026: ecco le possibili avversarie agli spareggi
Italia, primo posto e qualificazione diretta al Mondiale solo se…: la combinazione (quasi) impossibile - Esiste ancora per gli Azzurri, già sicuri dei playoff, un modo solo per andare ai Mondiali direttamente senza passare per gli spareggi di marzo