Italia, vittoria e speranza: 3-0 a Israele e sogno Mondiale ancora vivo. Naturalmente si tratta di una speranza davvero minima L’Italia rialza la testa e ritrova fiducia nel suo cammino verso i Mondiali 2026. A Udine, gli Azzurri hanno superato con un netto 3-0 Israele, ottenendo così la certezza matematica di accedere almeno ai playoff . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia ai Mondiali senza playoff? Spunta il clamoroso scenario: i dettagli