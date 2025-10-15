Italia ai Mondiali se Le possibili avversarie ai playoff | ci sono anche Svezia e Macedonia

Il 21 novembre il sorteggio: la semifinale sarà in casa, per la finale deciderà l’urna. Senza pensare al passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia ai Mondiali se... Le possibili avversarie ai playoff: ci sono anche Svezia e Macedonia

Mondiali, Italia-Israele 3-0. Gattuso: "Dobbiamo saper soffrire" "Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti perché ci hanno portato a spasso. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi,". Così il ct della Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su http://Rainews.it - X Vai su X

Tutte le possibili avversarie dell'Italia ai playoff Mondiali: come funzionano e quando ci saranno gli spareggi - Israele e approda aritmeticamente ai playoff del prossimo 26 e 31 marzo: chi sono le possibili avverarie e cosa può accadere nella strada che porta al Mondiale 2026

