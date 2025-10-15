Italfarmaco Francesco Di Marco nuovo Group Ceo
Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Cambio al vertice per Italfarmaco. Dall'inizio di ottobre, Francesco Di Marco è ha preso il ruolo di Group Ceo Designate dell'azienda farmaceutica italiana, per la quale assumerà formalmente l'incarico di Group Ceo a partire dal 1 gennaio 2026 in sostituzione di Carlos Barallobre, al termine di un periodo di affiancamento fra i due manager. Questo ingresso segna l'avvio per il Gruppo Italfarmaco di una nuova fase di sviluppo fondata su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle persone. "Guidare Italfarmaco è per me un onore e una grande responsabilità - dichiara Di Marco all'Adnkronos - Intendo mettere a frutto la mia esperienza internazionale per accompagnare il Gruppo in una nuova fase di crescita, mantenendo saldi i suoi valori fondanti: innovazione, responsabilità e attenzione alle persone". 🔗 Leggi su Iltempo.it
