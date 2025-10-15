Istruttori russi e paracadutisti cinesi per Decapitare Taiwan gli hacker diffondono una trama da Tom Clancy
La Russia “ addestra paracadutisti cinesi per decapitare Taiwan”? Secondo un dossier trafugato dal gruppo di hacker Black Moon, la Russia sta armando silenziosamente le forze aviotrasportate cinesi e fornendo “ equipaggiamento e assistenza ” a un battaglione di forze speciali. L’obiettivo? Un’ operazione di decapitazione a Taipei da lanciare in contemporanea con l’invasione dell’isola, che preoccupa la regione del Pacifico per i riflessi che potrebbe avere sugli assetti globali in caso di una “difesa” occidentale. Ma davvero Pechino sta tramando una “operazione militare speciale” per occupare i centri nevralgici di Taiwan? In Ucraina, il blitz degli Spetnaz russi sull’aeroporto di Hostomel per raggiungere Kiev e decapitare il vertice non funzionò, e lo schema potrebbe fallire anche in questo scenario. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondisci con queste news
