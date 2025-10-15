Istituto europeo per l’IA nella scienza | ecco perché rischia di non funzionare I punti deboli del progetto

Gli esperti sollevano interrogativi sulla portata e sulla stabilità dei finanziamenti destinati al piano della Commissione europea volto a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli scienziati. La Commissione europea ha annunciato la scorsa settimana, nella sua strategia sull’IA nella scienza, i piani per un “ istituto virtuale di AI nella scienza ”, denominato RAISE, come riportato da Euractiv.com. RAISE sarà implementato in più fasi. A novembre sarà avviato un progetto pilota, sostenuto da un finanziamento dell’UE pari a 108 milioni di euro. La seconda fase non avrà inizio prima del 2028, in linea con il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

