Istituto europeo per l’IA nella scienza | ecco perché rischia di non funzionare I punti deboli del progetto
Gli esperti sollevano interrogativi sulla portata e sulla stabilità dei finanziamenti destinati al piano della Commissione europea volto a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale da parte degli scienziati. La Commissione europea ha annunciato la scorsa settimana, nella sua strategia sull’IA nella scienza, i piani per un “ istituto virtuale di AI nella scienza ”, denominato RAISE, come riportato da Euractiv.com. RAISE sarà implementato in più fasi. A novembre sarà avviato un progetto pilota, sostenuto da un finanziamento dell’UE pari a 108 milioni di euro. La seconda fase non avrà inizio prima del 2028, in linea con il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#Tirocinio | L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere offre un tirocinio della durata di 11 mesi focalizzato su Ricerca e Statistica, rivolto a laureati di uno Stato membro dell’UE, di un Paese EFTA o di un Paese idoneo IPA. Scade il 22 ottobre 2025 https://ei - X Vai su X
Settimana prossima parteciperemo a IED - Istituto Europeo di Design Career Fair, con un desk per supportare studenti e studentesse che hanno interesse ad intraprendere una carriera nell'ambito dello sviluppo di videogiochi - facebook.com Vai su Facebook
L'Ue getta le basi per un istituto scientifico virtuale per l'IA - realizza la proposta di istituire un Consiglio di ricerca sull'IA sul modello del Cern senza creare un'istituzione vera e propria ... Scrive ansa.it