Israele via libera alla riapertura del valico di Rafah | oggi Hamas restituirà altri 4 corpi

Benjamin Netanyahu, è tornato a rivolgersi ad Hamas per chiarire ciò che lo Stato ebraico si attende dal gruppo terroristico. Il premier in una intervista alla Cbs ha dichiarato di volere a tutti i costi il disarmo del gruppo, come previsto dall'accordo di pace. Se questo non dovesse avvenire, Netanyahu ha sostenuto che a Gaza "esploderà tutto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, via libera alla riapertura del valico di Rafah: oggi Hamas restituirà altri 4 corpi

