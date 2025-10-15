Israele | Uno dei corpi consegnati da Hamas non è di un ostaggio

Israele ha reso noto che uno dei quattro corpi consegnati da Hamas nella notte di martedì «non corrisponde a nessuno degli ostaggi» ancora elencati come dispersi. L’anomalia è emersa dopo gli esami condotti all’Istituto nazionale di medicina legale, che ha escluso l’identità con i prigionieri israeliani. L’esercito ha chiesto a Hamas di «compiere ogni sforzo necessario per restituire i corpi degli ostaggi deceduti». In bilico la consegna degli aiuti umanitari. La notizia arriva mentre la tv israeliana Kan ha riportato che il governo dovrebbe riaprire il valico di Rafah nella giornata di mercoledì per consentire l’ingresso di aiuti umanitari, dopo che era stato chiuso come forma di sanzione per i ritardi con cui il gruppo palestinese sta consegnando gli ostaggi deceduti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele: «Uno dei corpi consegnati da Hamas non è di un ostaggio»

