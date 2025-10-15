Israele | Uno dei corpi consegnati da Hamas non è di un ostaggio Il valico di Rafah non sarà riaperto oggi

Il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto non sarà riaperto agli aiuti oggi, mercoledì 15 ottobre, come precedentemente stabilito. Lo ha fatto sapere un funzionario israeliano alla testata Ynet dopo che Israele ha affermato che uno dei quattro corpi consegnati oggi da Hamas non appartiene a un. 🔗 Leggi su Today.it

