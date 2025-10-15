Israele Trump e la sconfitta di Hamas che smentisce la realtà virtuale dell’Occidente

Tra la pompa magna di Donald Trump in Israele, e il commovente ritorno a casa degli ultimi ostaggi vivi, il 13 ottobre è stata una giornata bellissima per gli israeliani. Umanamente e politicamente. Il discorso di Trump alla Knesset sembrava la puntata finale di un grande tv show degli anni Novanta: l’appello con tanto di complimenti a Marco Rubio, Steve Witikoff e Jared Kushner, più tante ruffianate, come l’esposizione della figlia Ivanka convertita all’ebraismo, ma anche tanta durezza, ammorbidita da battute, come l’annuncio dell’acquisto di nuovi bombardieri. Tanti colpi di scena, come l’appello all’unità tra Benjamin Netanyahu e il centrista Yair Lapid; insistenza che suggerisce al governo israeliano una via d’uscita, garantita dagli Stati Uniti, in caso di rottura con gli impresentabili Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, perfetti candidati capri espiatori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Israele, Trump e la sconfitta di Hamas che smentisce la realtà virtuale dell’Occidente

